Ежи проснулись и начали выходить к людям в Подмосковье

Ежи вышли из зимней спячки в Московской области с наступлением устойчивого тепла и начали активно искать пищу, в том числе рядом с жилыми домами. Жителям напомнили о правилах безопасного поведения при встрече с дикими животными, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

На территории Подмосковья обитают два вида ежей — обыкновенный, или среднерусский, и южный, или дунайский. Их можно встретить в лиственных и смешанных лесах, кустарниках, на сельхозугодьях, а также в садах и на придомовых участках. Зимняя спячка у этих млекопитающих обычно длится до марта–апреля.

После пробуждения животные активно восполняют запасы энергии. Весной ежи нередко появляются и в дневное время. Основу их рациона составляют насекомые, дождевые черви и улитки, однако при возможности они могут поедать мышей, птенцов, лягушек, мелких змей и растительную пищу.

В ведомстве призвали не брать ежей в руки и не пытаться их гладить. При угрозе зверек сворачивается в клубок, может уколоть иглами или укусить. Кроме того, через укол существует риск занести инфекцию, а сами ежи могут быть переносчиками лишая и бешенства. Специалисты также не рекомендуют использовать вспышку при фотосъемке, чтобы не вызывать у животного стресс.

«Важно помнить, что еж — это хищное дикое животное, несмотря на внешнюю безобидность. Соблюдение дистанции безопасно и для человека, и для самого зверька. Лучшее, что можно сделать, — наблюдать за ними со стороны», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

