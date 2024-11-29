Ежемесячно в Домодедове демонтируют 20-30 незаконных рекламных конструкций

Каждую неделю в городском округе Домодедово проводятся выезды мобильной группы, которая занимается демонтажом незаконных рекламных конструкций. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«За месяц по решению администрации демонтируется от 20-ти до 30-ти незаконно установленных конструкций. Такого рода конструкции ненадлежащего состояния портят внешний облик городского округа, так как сейчас приоритетом являются высокотехнологичные рекламные конструкции типа светодиодных экранов и рекламных конструкций с внутренним подсветом», — сказала главный инспектор отдела потребительского рынка и рекламы администрации городского округа Домодедово Мария Шапошник.

По закону установка и эксплуатация рекламных конструкций возможна только при наличии разрешения. Они должны соответствовать современным требованиям: иметь привлекательный внешний вид и хорошее техническое состояние. Если собственник незаконной рекламной конструкции, установленной на муниципальной земле, не известен, то демонтаж осуществляется по решению местной администрации силами предприятия «Комбинат благоустройства».

За нарушение законодательства о рекламе гражданам грозит штраф до 2500 рублей, должностным лицам — до 20000 рублей, а юридическим лицам —до 500000 рублей.

«Для консультации по вопросу размещения и установки отдельно стоящих рекламных конструкций можно обратиться в отдел потребительского рынка и рекламы администрации Домодедова: 8(496)792-41-58», — Мария Шапошник.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.