Ежеквартальное заседание молодежного совета прошло в Подмосковье

В аппарате уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской прошло очередное ежеквартальное заседание молодежного совета. На встрече ребята подвели итоги работы за первый квартал и приняли новых участников из городов Московской области: Серпухов, Балашиха, Солнечногорск, Люберцы, Одинцово, сообщает пресс-служба омбудсмена Подмосковья.

«Замечательно, что наш молодежный совет развивается и привлекает все больше энергичных и неравнодушных людей. Новым участникам желаю успехов, вы всегда можете делиться с нами своими идеями. Ребята, которые с нами давно, уже знают, что могут рассчитывать на поддержку в реализации полезных инициатив», — сказала в своем приветственном слове Ирина Фаевская.

На заседании ребята обсудили достижения и результаты, достигнутые также за прошедший год и наметили новые планы и цели на следующий квартал.

«Очень рада видеть новые лица в нашей команде! В этот раз мы получили очень много заявок от ребят, которые хотят стать частью нашего совета и вместе с нами помогать людям. Очень приятно, что деятельность, которой мы занимаемся, откликается в сердцах молодежи», — поделилась председатель Молодежного совета Светлана Погосян.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.