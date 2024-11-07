Ежегодный фестиваль дворовых мероприятий «Наш двор» пройдет в Раменском

сегодня в 15:33

Фестиваль-конкурс 8 ноября примет спортивный комплекс «Борисоглебский», который находится в Раменском городского округе.

Мероприятие проводит ассоциация председателей советов многоквартирных домов Московской области при поддержке правительства Подмосковья. На фестивале представят лучшие дворовые практики, которые способствуют объединению соседей и желанию участвовать в жизни дворов.

Конкурсная комиссия отобрала 5 дворовых команд, вышедших в финал, которые поборются за 1 место.

Призовой фонд конкурса в 2024 году составит 500 000 рублей.

Кроме того, гостей мероприятия ждет развлекательная программа: анимация и танцы, мастер-классы и настольные игры, спортивные и творческие уголки, лотерея PRO ЖКХ и яркие выступления лучших дворовых команд Подмосковья.

Начало в 10:30.

​Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.