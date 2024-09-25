Ежегодная экоакция по посадке деревьев состоялась в Зарайске

Городской округ Зарайск присоединился к ежегодной акции по посадке леса, которая прошла под лозунгом «День в лесу. Сохраним лес вместе». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители Зарайска собрались в сердце леса, вооружившись лопатами и хорошим настроением. Каждый взятый в руки саженец стал маленьким вкладом в общее дело сохранения природного наследия. Поддержка местной администрации и активистов не осталась незамеченной: масштабы акции привлекли внимание мимо проходящих горожан, многие из которых решили присоединиться к мероприятию.

В процессе посадки деревьев участники делились своими знаниями о значении лесов для экосистемы. Специалисты по экологии провели небольшие мастер-классы, объясняя, как правильно высаживать саженцы и ухаживать за ними в будущем. Это создало атмосферу единства и общей ответственности за судьбу природы.

В рамках акции на территории муниципалитета были высажены саженцы хвойных пород деревьев.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.