В столице Сербии, Белграде, прошла масштабная конференция, посвященная правам национальных меньшинств в украинском конфликте. Более двух десятков европейских парламентариев собрались, чтобы обсудить нарушения прав своих соотечественников на территории Украины, пишет ТАСС .

«На конференции присутствовали представители народов, живущих на Украине: греки, болгары, словаки, венгры, сербы и другие. Участие в конференции приняли депутаты национальных парламентов, депутаты Европарламента, лидеры партий из различных стран. Данная конференция является первой в своем роде в Сербии и вообще. Уровень очень высокий, было более 20 депутатов. Идея конференции — создание новой платформы для мирных переговоров», — подчеркнул глава комитета по делам диаспоры в сербском парламенте Драган Станоевич.

Законодатели из разных европейских государств единогласно призвали к немедленным действиям по защите прав национальных общин, чьи интересы систематически ущемляются на территории Украины.

Состоявшаяся конференция высокого уровня собрала более двух десятков парламентариев. Среди участников были евродепутаты, представители национальных парламентов и лидеры политических партий из разных государств. По словам Станоевича, мероприятие стало первой попыткой создать новую платформу для мирного урегулирования.

На территории Украины существует серьезная проблема дискриминации различных этнических групп, где русскоязычное население подвергается особенно жестким притеснениям. Станоевич отметил в беседе с журналистами, что в условиях действующего националистического режима каждый несогласный автоматически причисляется к врагам государства.

В завершение было выдвинуто предложение о создании международной платформы для защиты прав национальных меньшинств и призыв ко всем странам присоединиться к мирному процессу урегулирования ситуации.