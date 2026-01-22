Евгения Хрусталева представила итоги и планы развития Лобановского округа Домодедово

В Лобановском административном округе Домодедово прошла встреча с жителями, на которой глава округа Евгения Хрусталева и представители администрации отчитались о работе за 2025 год и озвучили планы на 2026 год, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Начальник территориального отдела Елена Колиденкова рассказала о ключевых результатах года. В числе выполненных работ — установка детской площадки в деревне Гальчино на бульваре 60-летия СССР, благоустройство дворов по адресам бульвар 60-летия СССР, дома 13 и 15, обустройство «народной тропы» в Гальчино от улицы Солнечной до КП «Барыбино Восточное», капитальный ремонт оборудования и участка тепловой сети котельной «Бригадная», а также ремонт участка водопровода в деревне Благое.

Планы на 2026 год озвучили Евгения Хрусталева и ее советник Александр Пашков. Среди приоритетов — ремонт кровель в Гальчино и Лобаново, установка новых детских площадок в Гальчино и Ильинском, дальнейшее благоустройство дворов, проектирование блочно-модульной котельной в военном городке Ильинское, развитие наружного освещения и ремонт дорог в Тишково и Введенском.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.