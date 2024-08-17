Эвакуированные из Курской области студенты продолжат обучение в колледжах Подмосковья

Министр образования Московской области Артем Охрименко вместе с руководящим составом министерств спорта и культуры посетил пункт временного размещения на базе ООЦ «Родник» в Королёве. Поездка состоялась, чтобы решить вопрос о дальнейшем обучении прибывших — сейчас в ПВР 21 студент. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

«Договорились с ребятами, что всех желающих зачислим в наши подмосковные колледжи. Большинство студентов уже определились, где хотели бы учиться, и они будут зачислены в ближайшее время. Предоставим им общежития в шаговой доступности от колледжей. А ребятам, которые хотят продолжать обучение дистанционно, выделим ноутбуки и поможем с практикой», — рассказал министр образования Московской области Артем Охрименко.

По запросу от прибывших жителей Курской области в пункт временного размещения поставят спортивный инвентарь. Также будут организованы творческие мастер-классы.

«Что касается детей школьного возраста, которые находятя в этом ПВР, мы распределили их по двум школам — в поселке Зверосовхоза и в Царевской ООШ. К школам будет организован подвоз, учебников хватит на всех. Говорили с педагогами — учителя детей очень ждут», — добавил министр образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.