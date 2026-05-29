Этого нет в Божественном Откровении: почему РПЦ не признает переселение душ

Православная Церковь отрицает популярную теорию переселения душ, так как в Священном Писании христиан совершенно однозначно утверждается, что человек живет земную жизнь всего раз, после чего следует смерть и суд, сообщает православный журнал «Фома» .

Исходя из текста, никаких «пересдач» жизненного экзамена не предусмотрено. Потому священники говорят о том, что людям нужно стараться избегать грехов в земной жизни, ведь смерть — это финальная черта, которая подводит итог всему.

Также теория переселения душ предполагает, что у человека одна душа, но много тел в разных жизнях. Однако в христианской антропологии тело — это не временное вместилище души, а ее существенная часть. Дух, душа и тело рассматриваются в неразрывном единстве и составляют целостного человека.

В РПЦ подчеркнули, что отрицают теорию переселения душ, потому что этого нет в Божественном откровении.

