«Это уже норма»: 62-летняя Лолита без макияжа спустилась в московское метро

Певица Лолита Милявская без макияжа отправилась на работу на метро

Известная эстрадная певица Лолита Милявская без макияжа спустилась в столичное метро и отправилась на работу. Соответствующий сторис 62-летняя знаменитость опубликовала на своей странице Instagram *.

Исполнительница хита «На титанике», позируя перед камерой на эскалаторе подземки, выбрала для своего образа черную шапку от люксового бренда Vetements, а также свитер и куртку в тон. На певице были очки с оправой «бабочка».

При этом Милявская отказалась от использования декоративной косметики, демонстрируя свою естественную внешность. Артистка отметила, что именно так она обычно отправляется на работу.

«Это уже норма — ездить на работу на метро. (…) Завтра я получаю карту, по которой смогу бесплатно ездить», — указала она.

Ранее стало известно, что солист известной группы «Руки Вверх» Сергей Жуков спустился в метро из-за временного перекрытия движения в центре Москвы.

* Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

