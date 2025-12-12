«Это уже норма»: 62-летняя Лолита без макияжа спустилась в московское метро
Известная эстрадная певица Лолита Милявская без макияжа спустилась в столичное метро и отправилась на работу. Соответствующий сторис 62-летняя знаменитость опубликовала на своей странице Instagram *.
Исполнительница хита «На титанике», позируя перед камерой на эскалаторе подземки, выбрала для своего образа черную шапку от люксового бренда Vetements, а также свитер и куртку в тон. На певице были очки с оправой «бабочка».
При этом Милявская отказалась от использования декоративной косметики, демонстрируя свою естественную внешность. Артистка отметила, что именно так она обычно отправляется на работу.
«Это уже норма — ездить на работу на метро. (…) Завтра я получаю карту, по которой смогу бесплатно ездить», — указала она.
Ранее стало известно, что солист известной группы «Руки Вверх» Сергей Жуков спустился в метро из-за временного перекрытия движения в центре Москвы.
* Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.