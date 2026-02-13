Это просто мем: «Бургер Кинг» не стал извиняться за акцию «Накорми тарелочницу»

сегодня в 14:07

Burger King отказался извиняться за провокационную акцию к 14 февраля

Сеть ресторанов Burger King отказалась приносить извинения после критики акции к Дню святого Валентина с наборами «Накорми тарелочницу» и «Цыпочки в твоем вкусе». В пресс-службе заявили, что реклама не направлена против женщин и обыгрывает интернет-мем, сообщает Газета.ru .

Пользователи соцсетей раскритиковали акцию Burger King к 14 февраля, назвав дискриминационными названия наборов «Накорми тарелочницу», «Цыпочки в твоем вкусе» и «Она скажет „ДА“. На ситуацию обратил внимание Telegram-канал „Осторожно, новости“. Некоторые комментаторы призвали „отменить“ сеть.

В компании заявили, что не считают кампанию оскорбительной.

«Кампания несет юмористический характер и обыгрывает широко известный мем. Использованный термин относится к стереотипному поведению, обсуждаемому в цифровой культуре, а не к женскому полу. Мы не планируем приносить извинения, поскольку не вкладывали дискриминационного смысла. И если говорить буквально, в ресторанах даже нет тарелок», — сказала представитель компании.

В пресс-службе добавили, что акция вызвала как поддержку, так и критику, и компания учитывает реакцию аудитории.

Ранее Burger King Russia сообщил о переезде из Кипра в Россию.

