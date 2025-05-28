Это про дыру внутри: психолог рассказала, зачем люди флиртуют

Флирт партнера на глазах у других чаще всего — про внутреннюю пустоту. Про ту дыру, из которой человек вытаскивает нужду в подтверждении своей ценности, привлекательности, нужности, рассказала РИАМО практический психолог, специалист по отношениям, консультативный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Виктория Богунова.

Когда партнер флиртует, он может сам не осознавать, что за этим стоит. Однако психика всегда преследует цель. И чаще всего — не обидеть партнера, а хоть на секунду почувствовать яркие эмоции, ощутить себя «заметным», «особенным».

Флирт — это про сомнение в себе

«Это может быть желание самоутверждения: человек словно проверяет, насколько он все еще интересен, способен вызывать реакцию, управлять вниманием. Часто за этим стоит хроническое ощущение неуверенности, которое маскируется под игривость. Он флиртует не потому, что не ценит партнершу, а потому что сам не может опереться на ощущение собственной ценности внутри себя», — рассказала психолог.

Иногда это просто инфантильная модель поведения, унаследованная из юности: быть «душой компании», собирать взгляды, «разряжать обстановку». Но взрослые отношения требуют ясности: где заканчивается игра и начинается неуважение.

«Психологическая незрелость проявляется в том, что человек не осознает последствий своего поведения. Не понимает, что легкий флирт может быть воспринят партнером как предательство. Ему кажется, что, если не было измены, значит, ничего страшного. Но реальность такова: флирт в присутствии близкого — это всегда про границы. И если их нарушают, это говорит не о веселье, а об эмоциональной глухоте», — заявила Богунова.

Флирт как стиль жизни

Флирт давно вышел за пределы офлайна. Сегодня он живет в лайках, комментариях, переписках. Мужчина может не изменять физически, но регулярно ставить сердечки под фото других женщин, писать им в директ и оставлять двусмысленные комплименты. Формально — ничего не происходит. Но партнерша чувствует себя ненужной. Как будто ее заменили на образ в телефоне.

«Проблема не в самих лайках. Проблема — в системности и в том, что это всегда выбор. Когда мужчина ищет внимание на стороне даже виртуально, это сигнал: эмоциональная верность под угрозой. И особенно больно, когда в разговоре об этом звучит: „Ты преувеличиваешь“, „Это просто интернет“. Потому что за каждым таким „просто“ — обесценивание реальных чувств», — отметила эксперт.

Если после его онлайн-активности чувствуется тревога, ревность, сравнение — это не «ваша фантазия». Это нарушение границ. Это уже не про соцсети, это про то, есть ли в этих отношениях уважение к партнерше и ее уязвимости.

«Тонкая грань между „невинной игривостью“ и системным неуважением становится особенно заметной, когда в паре уже есть договоренность о верности. В этот момент флирт с другими перестает быть безобидной привычкой и превращается в игру с границами. Ответственность за эмоциональную безопасность партнера становится важнее легкости общения», — заключила Богунова.