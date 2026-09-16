«Это п*****»: медведь разворотил хижину под Красноярском и вынес оттуда сейф

Житель Красноярского края Николай и его отец отправились в зимовье в лес, где они охотятся уже много лет. В октябре им предстоит зайти в тайгу на 2-3 месяца, потому они хотели проверить обстановку перед долгой охотой.

Прибыв на место, отец с сыном увидели развороченную избу. Вещи были разбросаны по всей территории, кое-где были вырваны бревна и доски, а внутри жилища творился настоящий кошмар.

Оказалось, что в избушку наведался голодный медведь. Он съел все продукты, сломал мебель, телевизор, разбил окна и даже вытащил наружу железный сейф.

«Живого не осталось ничего от слова совсем. Он просто уничтожил все совсем», — отметил Николай.

Теперь избушке нужен ремонт. Николай также предупредил жителей и коллег-охотников о том, что сейчас медведи голодны и стараются любым способом нарастить жир, потому в лесу надо вести себя максимально осторожно.

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