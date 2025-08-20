Это нормально: почему ребенок ленится в начале учебного года

Клинический, детский и семейный психолог Екатерина С в беседе с РИАМО посоветовала относиться с терпением и пониманием если дети ленятся и плохо осваивают новый материал в школе.

«В первые недели сентября дети и подростки входят в учебный ритм постепенно. Напоминайте себе, что после каникул внимание, память и скорость реакции у ребенка восстанавливаются в течение 2–3 недель. Переход на новый режим сна, дорога до школы, выполнение уроков, посещение кружков — все это тоже отнимает силы», — сказала Кес.

Психолог отметила, что в этом нет ничего необычного. Поэтому родителям нужно относиться к данной ситуации с пониманием. Совершенно нормально, что ребенок будет лениться и испытывать трудности в учебе. Разумнее всего, родителям оказать сыну или дочери поддержку и заботу.

«Вот фразы, которые могут вам помочь: вместо „Ты опять сидишь без дела!“ скажите: „Похоже, тебе трудно начать. Давай выберем, с чего проще“. Вместо „Ну ты и медленный!“ скажите: „Хорошо, что ты стараешься, давай вместе ускорим этот шаг“. Вместо „Ты все забываешь!“ — „Давай посмотрим вместе, что надо взять с собой завтра“», — рекомендовала специалист.