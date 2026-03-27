Это норма: фетиш на запах носков и трусов признали допустимым

Получение удовольствия от запахов ношеного белья допустимо, если не мешает отношениям и не нарушает границы других людей, сообщила РИАМО психолог Вероника Ахметова.

Ранее россияне обнаружили в продаже на одном из маркетплейсов комплекты поношенного женского нижнего белья. Покупатели активно оставляют комментарии в карточке товара и даже прикрепляют фото.

«Поношенные носки или белье могут быть пределом нормы, если фетишизм выступает как игра, как дополнение к интимной жизни, когда человек использует запах или ткань как катализатор возбуждения в безопасной среде — например, с партнером или наедине — и это не мешает ему строить отношения, работать, жить обычной жизнью и получать удовольствие, то такой вариант считается допустимым», — сказала Ахметова.

Она добавила, что это часто связано с естественными механизмами: запах пота, феромоны или текстура ткани могут выступать стимулом, который усиливает влечение. Бывает, что формируется такой высокоспецифический триггер возбуждения и в рамках нормы это допустимо.

«О расстройстве можно говорить тогда, когда это становится обязательным условием: без конкретного предмета, например, носков или белья, эрекция или оргазм становятся невозможными. Также тревожный признак — когда человек испытывает сильный стыд, тревогу, отвращение к своему влечению, страдает от этого, но не может ни интегрировать это в жизнь, ни отказаться», — рассказала психолог.

Ахметова отметила, что это увлечение становится тревожным признаком, когда человек вторгается в чужое личное пространство, крадет вещи, вовлекает в процесс ничего не подозревающих людей.

«В большинстве случаев такие предпочтения формируются через импринтинг — запечатление раннего сексуального опыта. Если стимул совпал, мозг фиксирует связь: запах равен возбуждению и разрядке. В целом это можно считать вариантом нормы, если все укладывается в этические рамки, безопасно и происходит по обоюдному согласию», — резюмировала специалист.

