«Сочные и ароматные»: в продаже на маркетплейсе обнаружили ношеные трусы
Покупатели одного из маркетплейсов обнаружили в продаже ношеное белье
Россияне обнаружили в продаже на одном из маркетплейсов товар «с изюминкой». Так, к приобретению предлагаются комплекты поношенного женского нижнего белья.
«Попасться может все, что угодно», — гласит надпись продавца.
Цена не сильно «кусается» — всего 1,2 тыс. рублей за упакованные в вакуум трусы. Товар можно оформить доставкой. При покупке от 2 единиц предлагается скидка.
Покупатели такого белья активно оставляют комментарии в карточке товара и даже прикрепляют фото приобретенных «драгоценностей» со следами носки. Они отмечают, что упаковка «хорошо держит запах», а сами трусы — «сочные и ароматные».
«Спасибо за ароматный подарок. Вечер кайфа обеспечен», — пишет один из них.
