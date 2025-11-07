Это не симуляция: ученые опровергли миф о Вселенной

Ученые из Университета Британской Колумбии опубликовали научную работу, согласно которой Вселенная не может являться компьютерной симуляцией, сообщает «Царьград» .

В издании Journal of Holography Applications in Physics появилось доказательство, что эта гипотеза, часто встречающаяся в научной фантастике, не то что маловероятна, а принципиально невозможна.

«Нам удалось показать, что вычислительная теория квантовой гравитации не способна охватить все аспекты физической реальности», — заявил доктор Мир Файзал.

Он также отметил, что чтобы дать исчерпывающее и логичное объяснение существующего мира, необходимо прибегнуть к «неалгоритмическому мышлению». Многие физические процессы и явления, происходящие вокруг нас, невозможно смоделировать даже на самых мощных вычислительных машинах, поскольку они не поддаются вычислениям в принципе.

В отличие от искусственно созданных моделей реальности, в нашем мире действуют строгие и заранее заданные алгоритмы. Исследователи считают это веским аргументом в пользу того, что Вселенная не является виртуальным представлением, созданным развитой цивилизацией.

