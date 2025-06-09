Это не фантастика: когда начнут наказывать за мошенничество с использованием ИИ?

Уголовная ответственность за преступления с использованием нейросетей — это не фантастика, а реальность ближайшего будущего, сообщила РИАМО практикующий юрист, руководитель собственной юридической компании Марина Ковригина.

«Введение уголовной ответственности за мошенничество с нейросетями — это назревающая необходимость. Мы живем в эпоху, когда технологии развиваются с невероятной скоростью, и преступники не дремлют, а идут на шаг впереди», — сказала Ковригина.

Она добавила, что понадобится разработать четкие правовые нормы, при каких условиях использование ИИ будет считаться преступлением, и ввести в связи с этим четкий понятийный аппарат в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство. Без этого мы столкнемся с проблемой правоприменения.

«Далее предстоит обучить сотрудников правоохранительных органов, так как они должны понимать, как работают нейросети, понимать их алгоритмы. Возможно, пойдет речь о создании специализированных подразделений экспертов, которые будут заниматься расследованием преступлений с использованием технологий искусственного интеллекта», — рассказала юрист.

Также, по ее словам, для успешной реализации подобной инициативы,важно сотрудничество с IT-компаниями. Диалог с технологическими гигантами поможет разработать методы защиты от мошенничества, а также способы его распознавания.

«И, наконец, использование технологий для выявления мошенничества. Алгоритмы и программы, — это то, что реально может помочь в борьбе с мошенниками. Технологии должны работать на благо общества, а не против него. В теории контроль за мошенничеством с использованием нейросетей возможен в случае объединения усилий государства, правоохранительных органов, IT-сектора и общества, ведь люди должны знать о рисках, связанных с нейросетями. Чем больше осведомленность, тем меньше шансов у мошенников», — заключила специалист.