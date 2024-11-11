В Зарайске пройдет концерт солистов знаменитых ВИА

Во Дворце культуры имени В. Н. Леонова в Зарайске 30 ноября в 16:00 пройдет концерт в атмосфере 70-80-х годов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Зрители услышат такие песни тех времен, такие как «Ни минуты покоя», «Люди встречаются», «Все, что в жизни есть у меня», «На земле живет любовь», «Танец на барабане!» и «Ты мне не снишься». Эти и многие другие композиции исполнят музыканты легендарных вокально-инструментальных ансамблей в рамках ретро-программы «Билет в СССР».

Подробности можно узнать по телефону: 8 (496) 662-50-78.

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