Зависимость России от зарубежных мессенджеров может создавать угрозы для национальной безопасности, включая утечки данных, ограничения доступа к сервисам и вмешательство в работу каналов связи, сообщил РИАМО эксперт комплексной безопасности, полковник запаса, руководитель ассоциации структур безопасности «Русь» Роман Насонов.

«Собственный мессенджер — это не просто „еще одно приложение“, а условие устойчивости коммуникационной среды. Когда каналы связи граждан и госструктур находятся на зарубежной платформе, национальная безопасность становится заложником чужой политики и чужого законодательства», — сказал Насонов.

Одной из главных угроз эксперт назвал отсутствие контроля над хранением пользовательских данных. Иностранные платформы не всегда выполняют требования российского законодательства о локализации информации и взаимодействии с регуляторами. Это затрудняет борьбу с противоправным контентом и мошенничеством.

Еще один риск связан с возможными санкционными ограничениями. Зарубежные компании могут изменить правила работы своих сервисов или прекратить их обслуживание, что способно нарушить привычные каналы общения граждан и государственных структур.

«Иностранная платформа в любой момент может быть ограничена, заблокирована или изменена ее политика без учета интересов России. Национальный мессенджер создает устойчивую альтернативу и снимает эту уязвимость», — отметил специалист.

Отдельно Насонов обратил внимание на угрозы, связанные с использованием данных из мессенджеров в зонах повышенной напряженности. По его оценке, такая информация потенциально может применяться в том числе для корректировки наведения.

«МАКС — это инструмент снижения системных рисков: от утечек и мошенничества до внешнего управления каналом связи. С точки зрения комплексной безопасности наличие собственной доверенной среды для общения граждан и государства является обязательным условием устойчивости», — заключил эксперт.

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