Это колхоз: пенсионерок разводят с помощью малиново-клубничных деревьев

Российских пенсионеров массово разводят на маркетплейсах с помощью саженцев растений, изображения которых сгенерированы искусственным интеллектом, передает корреспондент РИАМО.

Так, на онлайн-площадках были обнаружено множество карточек с саженцами огромной разноцветной клубники, малино-клубничного дерева, комнатной земляники и др. При этом все картинки сгенерированы нейросетью.

Пенсионеры скупают рассаду, надеясь, что на даче появится растение, которое изображено на фотографии. У некоторых «растений-мутантов» тысячи отзывов и оценок. К настоящему карточки несуществующих товаров не удалили.

«Поставила 4 звезды только потому, что оба черенка живые, а так это простая малина. Никакого дерева не будет», — оставила отзыв россиянка в карточке малино-клубничного дерева.

Еще один пользователь маркетплейса отметила, что вместо заказанного саженца малино-клубничного дерева ей пришли «2 палочки» обычной малины.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.