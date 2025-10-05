Это какое-то нашествие: вонючие клопы полчищами атакуют Краснодар

Мраморные клопы массово проникают в дома и машины в Краснодаре

Жители Краснодарского края рассказали о атаковавших их жилье и машины полчищах мраморных клопов, сообщает Baza .

Эти насекомые активно распространяются от Анапы и Сочи до Апшеронского и Северского районов региона. Жители пытаются отбиться от них. Они собирают клопов пылесосом, ставят москитные сетки и натирают подоконники эфирными маслами. Но все эти методы особо не помогают.

Еще насекомое называют жуком-вонючкой из-за неприятного запаха, который они производят в специальных железах. Эти выделения могут вызывать аллергические реакции у людей.

Мраморные клопы сейчас активны из-за поиска убежища для зимовки. Осенью, когда температура понижается, насекомые инстинктивно ищут теплые и безопасные места.

Ранее москвичи нашли в своих квартирах постельных клопов из тропиков. Они не вреднее обычных клопов, но нападать на человека они могут не только ночью, но и днем.

