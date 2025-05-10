Это харам: в Афганистане запретили играть в шахматы

Талибы объявили шахматную игру в Афганистане харамом. Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока объявило, что игра запрещена и закрыло шахматную федерацию страны, сообщил директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко в своем Telegram-канале .

Он рассказал, что 9 мая шахматисты Афганистана обратились в департамент спорта. Они попросили разрешить им играть в шахматы, а также получать финпомощь для организации работы групп по этому виду спорта и турниров.

«Представители департамента спорта и физического воспитания Талибана сообщили им, что указ эмира объявил шахматы запрещенными и лишил федерацию возможности продолжать свою деятельность», — написал Серенко.

По его словам, шахматная федерация после прихода к власти Талибана в стране продолжала работать. Игре в шахматы могли обучаться мужчины и женщины, также в стране проводились соревнования.

Как добавил Серенко, в большинстве государств мира шахматы считаются интеллектуальным и образовательным видом спорта, но в Афганистане эта игра сталкивается с трудностями.