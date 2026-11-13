«Это грязно»: бурятский бренд раскритиковали за футболку со сценой изнасилования

Этот рисунок является отсылкой к одноименному историческому роману Исаи Калашникова об эпохе Чингисхана.

Как отметили дизайнеры, «такая вещь получается, когда сначала прочитаешь роман гениального писателя Исая Калашникова — „Жестокий век“, и сразу после начинаешь читать мангу „Берсерк“ от не менее гениального Кэнтаро Миуры».

После публикации футболки люди резко раскритиковали принт: «Футболка с изображением изнасилования — х***** идея», «Искусство должно вызывать эмоции, значит, оно работает так, как и хотел художник. Картина, несомненно, не оставит равнодушным. Но!!! Делать мерч с подобными принтами — это мерзость, такие вещи коммерциализировать грязно, низко, преступно».

Участники БАТО ответили, что принимают мнение подписчиков в соцсетях.

Также в объединении заявили, что данный рисунок ничего не пропагандирует. Он является художественным изображением конкретного исторического периода, а также основан на литературном произведении. Принт показывает одно из самых ужасных явлений, описанных в романе. Кроме того, в объединении добавили, что многие его участники — практикующие буддисты.

«Мы ни в каком виде не хотим проявлять неуважение ни к нашей, ни к другим религиям», — заключили в БАТО.

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