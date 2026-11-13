Поклонники сравнили Алику Смехову с Моникой Беллуччи после выхода на премию

58-летняя Алика Смехова с юмором отреагировала на предположения подписчиков о беременности. Поводом стали ее фотографии с церемонии Crocus Fitness Awards 2026, сообщает «Царьград» .

Актриса опубликовала в личном блоге снимки с юбилейной церемонии, на которую пришла в черном блестящем платье с декольте. Подписчики обратили внимание на округлившийся живот и предположили, что она ждет ребенка.

Смехова ответила на домыслы шуткой: написала, что роды уже прошли успешно.

Другие поклонники обсуждали образ артистки и сравнивали ее с итальянской актрисой Моникой Беллуччи. В комментариях подписчики хвалили внешность Смеховой и ее вечерний наряд.

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