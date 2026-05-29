Это генетика: натуральных блондинов становится меньше, но они не исчезнут

Натуральные блондины действительно встречаются все реже, однако полностью светлый цвет волос человечество не потеряет — генетика работает гораздо сложнее популярных мифов, сообщила РИАМО врач-косметолог, трихолог-эксперт сети клиник «Персона» и «Прозрение» Юлия Платонова.

«Действительно интересно, что натуральные блондины (и блондинки) встречаются все реже. Светлый цвет волос — результат сочетания определенных генов, и в мире он распространен не так широко. Но полностью блондины, разумеется, не исчезнут — генетика работает намного сложнее, чем популярные мифы в интернете», — сказала Платонова.

Она добавила, что главное правило для любителей блонда — не экономить на качестве процедур, уходе и здоровье кожи головы.

«Красивый блонд — это всегда баланс эстетики и грамотного ухода. И вдогонку — личные наблюдения. Цвет волос в нашем восприятии давно связан с определенными образами: брюнетки — строгие и умные, блондинки — нежные и легкие, рыжие — огненные и независимые», — отметила врач.

По ее словам, когда женщина переходит из натурального шатена в блонд, она часто неосознанно перенимает более мягкий, «дюймовочкин» образ. А если возвращается к темному цвету — появляется совсем другая энергия, более собранная и уверенная.

«Женщины интуитивно играют с оттенками под настроение: хочется легкости — выбирают блонд, внутренней силы — темный оттенок, яркости и характера — рыжий. И в этом есть своя правда: меняя цвет волос, мы часто меняем не просто внешность, а внутреннее состояние», — заключила трихолог.

31 мая отмечается День блондинок. Настоящая блондинка — явление редкое. Только за последние 50 лет число блондинов и блондинок сократилось с 49% до 14% от общего числа жителей планеты.

