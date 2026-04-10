Этикетолог Богачева объяснила, как уступать место без скандала

Эксперт по этикету Екатерина Богачева рассказала, как корректно уступать место в транспорте и не задеть человека неуместным обращением, сообщает Life.ru .

Екатерина Богачева отметила, что главная ошибка при попытке проявить вежливость — называть незнакомых людей «бабушкой» или «дедушкой». По ее словам, автоматическое желание уступить место пожилому человеку иногда воспринимается неоднозначно и может вызвать раздражение.

Особенно это касается женщин, которые ведут активный образ жизни и не ассоциируют себя с таким статусом. Если взрослый едет с ребенком, лучше просто предложить уступить место без уточнений, позволив пассажиру самому решить, принять ли жест.

«Если же мы одни и заходит человек значительно старше нас — можно встать и вежливо сказать: «Извините, пожалуйста, могу ли я уступить вам место?» Если ему это нужно — он примет жест. Если нет — откажется: «Не стоит беспокоиться, я выхожу на следующей», — пояснила специалист.

Эксперт подчеркнула, что универсальные и нейтральные формулировки помогают сохранить уважение и избежать неловкости.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.