Эстония и ее союзники проводят у границ с Россией крупные военные учения

В Эстонии у границ с Россией начались крупнейшие учения года «Весенний шторм 2026». В их наиболее интенсивной фазе примут участие более 12 тыс. военных Эстонии и ее стран-союзниц, сообщается на сайте err.ee .

Учения продлятся с 4 мая по 1 июня. Их проводят для «отработки планирования и проведения оборонительных операций». В учебных боях примут участие эстонские военные, а также солдаты из Великобритании, Франции, Латвии и т. д.

Действия будут проходить на территории Тартуского, Пылваского, Выруского, Валгаского и Вильяндиского уездов, а также на северо-востоке Латвии. В учениях задействуют боевую технику, ударные самолеты, истребители и дроны.

Издание утверждает, что в рамках мероприятий силами Обороны совместно с предприятиями оборонной промышленности будут протестированы «новые решения в учебных условиях». Также планируются боевые стрельбы.

