Эстафету по правилам дорожного движения для детей провели в Волоколамске

Знания правил дорожного движения проверили у воспитанников летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания одной из школ Волоколамского округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

Цель мероприятия — пропаганда безопасного поведения на дороге и профилактика снижения дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

Автоинспекторы в игровой форме напомнили ребятам, что такое дорожные знаки, как они помогают водителям и пешеходам. Спикеры с детьми разобрали, как не попасть в «дорожные ловушки», а также обсудили важность световозвращающих элементов и их роль в спасении жизней пешеходов.

Ребята разделились на 3 команды. Они отвечали на вопросы о безопасном поведении на дорогах, демонстрировали свои знания на тему перехода проезжей части, а также участвовали в роли водителей, объезжая препятствия на самокатах, собирали дорожные знаки.

В завершение игры все участники были награждены призами в виде световозвращающих наклеек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.