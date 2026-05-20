«Есть наша клубника»: Милонов призвал москвичей не ныть по поводу цен на малину

Не так давно москвичей впечатлили цены на ягоды. В Сети поделились фото с прилавков торговых палаток в городе: килограмм малины можно купить за 4 тыс. рублей, клубника дешевле — 750 рублей. Пользователи соцсетей считают, что цены на ягоды неоправданно высокие, поэтому позволить их себе могут не все.

«На тех, кто слишком большую цену ставит, есть Федеральная антимонопольная служба, пусть она разбирается. Для того, чтобы не переплачивать, надо все-таки следить за тем, что растет от нас в каком-то обозримом расстоянии. У нас есть прекрасная краснодарская клубника, клубника из бывших республик СССР, из Греции и Сербии. И по цене она гораздо ниже, раз в 10, чем эта иностранная малина. Вот сейчас начинается сезон клубники, потом черешни, не надо тянуться за экзотикой, потому что сделана она непонятно где и непонятно кем. Может она генно-модифицированная», — заявил Милонов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.