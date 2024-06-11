Еще трое выпускников из Ступина набрали по 100 баллов на ЕГЭ

Еще трое выпускников из городского округа Ступино получили по 100 баллов на ЕГЭ. Ранее 5 выпускниц сдали экзамен по литературе на 100 баллов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

По результатам Единого государственного экзамена по русскому языку выпускники Лицея № 1 и Усадовской школы набрали по 100 баллов.

Выпускники Лицея № 1 Александра Сафронова и Александр Панкратов, Усадовской школы Арина Насатович сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов.

Арина Насатович ранее сдала на 100 баллов экзамен по литературе.

Подготовили стобалльников учителя русского языка и литературы: Валентина Тихоновна Кузьмина и Асель Маратовна Шах.

Поздравляем стобалльников и педагогов с успешной сдачей экзамена по русскому языку, желаем удачи и новых достижений!

Экзамены для выпускников 11-х классов стартовали 23 мая и продлятся до 21 июня.

Особенность ЕГЭ в этом году — возможность пересдать один предмет по выбору учащегося. Данным шансом могут воспользоваться все желающие 4 и 5 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.