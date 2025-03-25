Еще пятерым школьникам Ленинского округа вручили паспорта Российской Федерации

Глава подмосковного Ленинского городского округа Станислав Каторов вручил пятерым 14-летним жителям муниципалитета первые в их жизни паспорта гражданина Российской Федерации. Вошедшая в добрую традицию торжественная церемония стала первой в здании муниципального Центра управления регионом. Об этом рассказали в пресс-службе главы округа.

«Обладание основным удостоверением личности открывает не только двери к новым перспективам, но и налагает определенные обязательства. В то же время, держа в руках свой первый паспорт, вы можете почувствовать себя полноценным членом общества, ощутить гордость за то, что ваша страна — Россия. Желаю вам удачи на всем протяжении вашей жизни», — сказал Станислав Каторов.

Уточняется, что церемония вручения прошла в торжественной обстановке в здании муниципального Центра управления регионом. После завершения мероприятия ребятам рассказали, как функционирует Центр, какие его основные задачи и вопросы. На мероприятии ребята присутствовали вместе со своими родителями, которые признались, что вручение паспортов их детям является важным и значимым событием для всей семьи. Кроме документов юноши и девушки получили памятные сувениры от администрации.

«Получить паспорт из рук главы округа честь для меня. Обещаю быть ответственным гражданином нашей страны, полезным для нашего округа», — поделился один из участников мероприятия Владислав Корзун.

За 2024 год первые в своей жизни паспорта гражданина РФ получили 2885 14-летних жителей Ленинского городского округа.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.