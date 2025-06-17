Еще пять стобалльных результатов по ЕГЭ получили выпускники в Ленинском округе

Еще пять одиннадцатиклассников в Ленинском городском округе получили наивысший балл на ЕГЭ. Максимальный результат ребята показали на экзамене по русскому языку. Одна из девушек стала мультистобалльницей, так как ранее она уже набрала 100 баллов по литературе. Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета Станислава Каторова.

Анна Фадина из Видновского художественно-технического лицея сдала экзамены по русскому языку и литературе на максимально высокий балл. Это неудивительно, ведь Аня с пятого класса идет к своей мечте — стать филологом: участвует в создании школьной газеты, побеждает в литературных конкурсах и профильных олимпиадах. Ее главные помощники — любовь к этим предметам, трудолюбие, и, конечно, высокопрофессиональный педагог и наставник — Евгения Александровна Рыбалкина.

Кроме того, отличный результат по русскому языку продемонстрировали еще четверо выпускников, также став стобалльниками. Это Анастасия Шолинян и Елизавета Емцова — из Бутовской школы № 2, Аида Шайхулова и Иван Максимов — из Видновской гимназии. Обоих «гимназистов» к успешной сдаче экзамена подготовила учитель Анна Петровна Семенова.

По итогам экзаменов по литературе и химии в Ленинском округе в этом году уже фиксировалось пять стобалльных результатов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье действует выплата в размере 150 тыс. рублей для педагогов, подготовивших двух и более ребят, набравших по 100 баллов на ЕГЭ. Сами мультистобалльники также получают материальное поощрение в виде 100 тыс. рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.