Еще пять дворовых территорий благоустроят в поселках Люберец

В поселках Томилино и Октябрьский городского округа Люберцы продолжается комплексное благоустройство дворов. Вскоре здесь приведут в порядок еще пять дворовых территорий, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

С началом летнего периода специалисты подрядной организации завершили работы уже на семи дворовых территориях: в поселке Томилино — в микрорайоне Птицефабрика, дом 28, на улице Пионерской, дома 7, 9, 11 и 13, на улице Гаршина, дом 9а, корпус 8, а также на улице Гоголя, дома 41, 47 и 49. В поселке Октябрьский завершены работы на улице Текстильщиков, дома 6, 7 и 7а, в микрорайоне Западный, дома 1 и 2, а также на улице Первомайской, дома 16, 16а, 18 и 20.

В ходе выполненных работ было обновлено асфальтовое покрытие проездов и пешеходных коммуникаций с заменой бортового камня. Эти преобразования значительно улучшили условия передвижения во дворах. Теперь жители могут с комфортом гулять по новому асфальту, а территория выглядит более ухоженной и привлекательной.

В ближайшее время начнется благоустройство дворов в деревне Островцы по следующим адресам: улица Подмосковная, дома 1, 2, 3, 5, 5/1, 5к2, 16, 19 и 24. В Томилино работы запланированы в микрорайоне Птицефабрика, дом 32, на улице Гоголя, дома 20Б, 24, 26, 28 и 30, а также на улице Гаршина, дом 9а, корпус 9.

Всего в 2025 году в городском округе Люберцы планируют благоустроить 30 дворовых территорий с охватом 89 многоквартирных домов — качественные перемены этим летом почувствуют более 37 тысяч жителей округа. С полным перечнем адресов, где будут проводиться работы, можно ознакомиться на сайте люберцы.рф.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.

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