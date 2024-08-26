Школу Дубны планируется капитально отремонтировать по президентской программе

Уже по традиции в Доме учителя собрались педагоги Дубны. На этой встрече подводят итоги прошлого учебного года, строят планы на будущий, который начнется уже на следующей неделе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«У нас в этом году 7 образовательных учреждений в зеленой зоне, 4 в желтой. Это достойный результат для нашего наукограда», — отметила начальник управления народного образования администрации Дубны Светлана Жаленкова.

Чтобы легче было достигать таких высоких результатов, в Дубне делается многое. Большие позитивные изменения коснулись материальной базы образовательных учреждений. Полностью обновлённая, современная, уже в День знаний встретит учеников первая школа наукограда. Ремонт там почти завершён, вносятся последние штрихи. Стадион построили в рекордно сжатые сроки.

«Следующая наша большая цель — это включение следующей, второй школы тоже в большую президентскую программу капитального ремонта. Недавно приезжал губернатор, дал нам высокую оценку, и строительных работ, и в целом изменений в городе. Поэтому надеемся, те перемены, которые мы начали в текущем году, будут продолжены и в следующем», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Модернизировать образовательные учреждения Дубны помогают и крупные городские предприятия. А учителей поблагодарили за прекрасные результаты, пожелали плодотворной работы и в будущем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.