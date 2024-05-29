Еще одна площадка для пляжного волейбола установлена в Талдомском округе

В парке Победы Талдомского округа установили площадку для пляжного волейбола. Парк находится по адресу: г. Талдом, ул. Победы, дом № 35. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Пляжный волейбол — популярный вид спорта, игра на разделенной высокой сеткой песчаной площадке, в которой две команды, находящиеся по разные стороны сетки, перебрасывают через нее мяч, как правило, руками, с целью приземлить его на чужой половине и не допустить падения мяча на своей половине поля.

Парк Победы расположен неподалеку от центра города. В парке регулярно проводятся мероприятия для детей и молодежи, занятия по скандинавской ходьбе, организовываются выставки, мастер-классы, концертные программы. В парке расположена зона тихого отдыха и детская зона. Кроме того, в парке есть площадка для выгула собак. Для активного времяпрепровождения можно взять прокат спортивного сезонного инвентаря, также в парке расположены велосипедные и пешеходные дорожки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.