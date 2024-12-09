Еще одна лавочка-навигатор появилась в лесах Лотошина

Лавочка-навигатор под номером 11 появилась в Микулинском участковом лесничестве с ориентиром на село Микулино городского округа Лотошино. Это третья лавочка, установленная на территории лесничества в этом году. Для изготовления лавочек используются подручные материалы, в основном валежная древесина, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

«На лавочки с помощью краски нанесена информация о направлении в сторону ближайшего населенного пункта. Если заблудившийся человек вышел к лавочке-навигатору, то она поможет сориентироваться», — прокомментировал старший участковый лесничий Волоколамского филиала ГКУ МО «Мособллес» Алексей Арсенин.

Такое простое на вид решение — расположенная в лесу лавочка с указанием направления и расстояния до ближайшего населенного пункта, помогает не только заблудившемуся путешественнику сориентироваться, но и отдохнуть, набраться сил во время прогулки. В лесах Подмосковья лавочки стали устанавливать в тех направлениях, где чаще всего теряются люди.

Этот проект начал свою историю с начала 2020 года. Широкий положительный отклик такая инициатива получила не только у жителей, проект был отмечен губернатором Московской области Андреем Воробьевым в номинации «Прорыв года».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.