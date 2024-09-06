Еще одна детская площадка появится в Королеве

В данный момент рабочие монтируют различные элементы: качели, лесенки, горку и не только. Завершить установку планируется к выходным.



Новые современные и безопасные детские игровые комплексы в наукограде устанавливаются ежегодно. За последние семь лет в наукограде оборудовано более 220 современных детских площадок.В этом году их количество пополнится еще на 15, из них 6 установят по программе Губернатора Андрея Воробьева, остальные — в рамках муниципальной программы.



Все площадки в наукограде устанавливаются по современным стандартам, игровые элементы изготовлены из качественных и безопасных материалов, которые соответствуют требованиям ГОСТа, и безопасны для детей. Особое внимание уделяется безопасности: оборудуются освещение и видеонаблюдение, по периметру устанавливается ограждение, скамейки и урны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.