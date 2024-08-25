Еще один объект культурного наследия ремонтируют в Коломне

На улице Посадской, 40 работают строители-реставраторы. Перед ними стоит непростая задача: не только сделать двухэтажный дом комфортным для проживания, но и сохранить его архитектурно-исторический облик.

«Здесь необходимо воссоздавать правильный визуальный облик, поэтому подрядчику немножко сложнее: строители обязаны разработать проект с учетом исторических фактов, чтобы его согласовали в Главном управлении культурного наследия», — поясняет заместитель главы округа Дмитрий Ходасевич.

Жилое здание на Посадской построено в начале 19 века. Сегодня в нем расположено восемь квартир. Помимо исторической значимости дом имел свои конструктивные особенности. Например, деревянную лестницу в подъезде и деревянный пристрой.

«Ввиду того, что здесь производятся работы по укреплению фундамента и замене лестничных маршей, жителям пришлось на время ремонта переселиться в другие помещения. Предварительно мы с ними неоднократно встречались, со всеми проговорили, смогут ли они самостоятельно переехать либо администрации нужно оказать помощь и переселить граждан на время. Сейчас подрядчик уже сделал половину запланированного объема работ, и в течение двух месяцев жильцы смогут вернуться в свои квартиры», — рассказал Дмитрий Игоревич.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.