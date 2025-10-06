Еще один незаконный хостел снесли в Мытищах

В городском округе Мытищи продолжается демонтаж незаконно возведенного хостела, расположенного на Волковском шоссе. Объект, построенный без соответствующих разрешительных документов на территории, предназначенной для производственно-складских нужд, длительное время функционировал с явными нарушениями законодательства. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На основании решения суда, вынесенного по результатам рассмотрения дела о самовольном строительстве, инициирован процесс сноса данного объекта. Демонтажные работы осуществляются собственником здания в строгом соответствии с действующим законодательством и нормативными актами, регламентирующими порядок сноса самовольных построек.

Данное событие является частью большой работы администрации округа по борьбе с объектами незаконного строительства и находится под контролем специалистов управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи.

