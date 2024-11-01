Еще один двор благоустроили на улице Советской в Егорьевске

Благоустройство дворовой территории у домов № 12 и 14 по улице Советская в Егорьевске завершилось. Рабочие заменили асфальт на внутридворовых проездах и подходах к подъездам, а также установили новые бордюры. Жители отмечают, что парковаться стало гораздо удобнее. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее по программе благоустройства дворов новый асфальт уложили рядом с домами на улице Спортивной — у домов № 10 и № 11. Завершается также строительство тротуаров в трех деревнях городского округа Егорьевск.

Также стало известно, что завершились работы по модернизации и замене 10 детских игровых площадок в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Каждая площадка обеспечена асфальтированными подходами, резиновым ударопоглащающим покрытием, наружным освещением и видеокамерами с подключением к системе «Безопасный регион».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.