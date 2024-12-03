Еще один детский сад капитально отремонтируют в Щелкове в 2025 году

Ремонтные работы проведут в здании детского сада в городском округе Щелково. Речь идет о дошкольном отделении МБОУ СОШ № 10 с УИОП ГОЩ. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Запланировано выполнение работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации детского сада.

Предстоит отремонтировать двухэтажное здание детского сада 1965 года постройки, общая площадь которого 883 кв. м. Дошкольное отделение находится по адресу: Московская область, г. о. Щелково, г. Щелково, 60 лет Октября пр-т, стр. 12А.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области. Их планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.