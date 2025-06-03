Еще две «народные тропы» благоустроили в Королеве

В Королеве продолжается реализация программы губернатора Подмосковья «Пешком». Самая длинная из новых троп расположена по адресу: Октябрьский бульвар, 33. Она проходит вдоль школы № 5, огибает ее и продолжается в соседний двор. Эта дорога уже успела завоевать популярность среди школьников, их родителей и местных жителей. Протяженность обновленного тротуара — около 300 м. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы на данном участке начались всего 10 дней назад и включали демонтаж старого покрытия, устройство дренажа, установку бордюрного камня, а также укладку свежего асфальта на подготовленную песчано-щебеночную подушку. После окончания работ была произведена уборка строительного мусора и приведение прилегающей территории в порядок.

Вторую обновленную «народную тропу» смогли оценить жители дома № 5/16 по улице 50-летия ВЛКСМ. В ответ на запрос жителей здесь был обустроен асфальтированный дорожный участок протяженностью 40 м. Теперь доступ к социальным объектам и остановкам общественного транспорта стал более комфортным.

Всего в этом году в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева в Королеве запланировано благоустройство 12 пешеходных дорожек, выбранных самими жителями.

Эта инициатива направлена на создание удобной и безопасной городской среды для всех горожан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.