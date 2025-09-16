Еще два щенка пройдут обучение в Школе собак-проводников в Балашихе

Два лабрадора Юта и Вик появились на свет благодаря технологии заморозки и подсадки эмбрионов, что позволяет сохранять ценный генофонд лучших собак-помощников. Щенков передали в Российскую школу подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых в Балашихе, где они будут обучаться около полутора лет, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Первым искусственно выведенным щенком, переданным для обучения в школу собак-проводников, была Аки — первая в России собака, появившаяся на свет с помощью технологии эмбриотрансфера. Она успешно завершила обучение и теперь сопровождает жительницу Вологодской области Татьяну Соболеву, помогая ей в повседневной жизни.

В этом году Российская школа подготовки собак-проводников в Балашихе отметила 65-летний юбилей. Это уникальное учреждение, которое за десятилетия работы помогло тысячам незрячих и слабовидящих людей по всей стране обрести самостоятельность и уверенность в себе. Сегодня в ее стенах продолжают готовить специалистов и верных четвероногих помощников, которые становятся для своих хозяев настоящими друзьями и надежной поддержкой.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье с первого дня чувствует доверие и поддержку президента страны и всегда находится в конструктивном диалоге с правительством.

«Вы знаете, как мы дружны и стараемся максимальное количество полезных проектов реализовывать вместе с Москвой — это касается и дольщиков, и развития дорог, транспорта, парков, модернизации ЖКХ», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.