Еще два подмосковных детских лагеря примут летом детей участников СВО

Профильный комитет Мособлдумы провел выездное заседание, в ходе которого обсуждались вопросы медицинской и социальной реабилитации участников специальной военной операции. Одна из тем обсуждения также была посвящена мерам поддержки семей участников СВО, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Одна из таких востребованных мер — летний отдых детей.

«Уже не первый год дети наших бойцов отдыхают в лагере „Литвиново“ в Наро-Фоминске. В этом году, помимо „Литвиново“, ребята смогут бесплатно отдохнуть также в „Левково“ в Пушкино и в лагере „Имени 28 героев-панфиловцев“ в Волоколамске. Таким образом, отдыхом будет охвачено в два раза больше детей — порядка 6 тысяч», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Смены в лагерях составят 14 дней, будет предоставлено пятиразовое питание. В лагерях проводятся спортивные занятия, игры, работают кружки. Уверен, ребятам очень понравится», — сказал спикер Мособлдумы.

«Депутаты „Единой России“ со своей стороны держат вопрос обеспечения путевками на контроле, семьи всегда могут обратиться на прием, если возникают какие-либо вопросы», — добавил Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.