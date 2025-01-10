Еще четверо участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили сроки

Еще четверо фигурантов уголовного дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы были признаны виновными и осуждены на длительные сроки, сообщает пресс-служба СК РФ .

Суд вынес приговоры Рабаданову М.Ш., Раджабову Р.Т., Рамазанову М.Р. и Халикову З. А. Они признаны виновными в участии в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, и нарушении требований в области транспортной безопасности.

Суд назначил фигурантам наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет каждому. Отбывать его мужчины будут в исправительной колонии общего режима.

На данный момент по 7 уголовным делам были признаны виновными 38 подсудимых. Также отмечается, что собрана доказательственная база о причастности к беспорядкам 142 лиц.

Массовые беспорядки в аэропорту Дагестана прошли 29 октября 2023 года на фоне начавшегося конфликта между Израилем и Палестиной. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле в поисках евреев, которые якобы должны были прилететь самолетом из Израиля.