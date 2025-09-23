Еще 6 собеседований на должность замглав округов прошло в правительстве Подмосковья

В Подмосковье продолжается формирование руководящего состава на местах. Прошло еще 6 собеседований на должность замглав муниципалитетов в правительстве региона, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Межведомственная комиссия в составе министерства ЖКХ Московской области, Минчистоты Московской области, Минэнерго Московской области и областного Учебного центра оценила компетенцию 6 кандидатов из Жуковского, Талдома, Пушкинского, Мытищ, Дубны и Химок на должность заместителей глав муниципалитетов по вопросам ЖКХ.

Собеседуемые проверяются по управленческим и отраслевым показателям. Так, кандидаты продемонстрировали свои навыки организации работы ресурсоснабжающих предприятий и МБУ по содержанию территорий в преддверии зимы, эскалации информации об аварийных ситуациях в округе на уровень отраслевых Министерств и информационного взаимодействия с жителями. Всего для оценки используется более 10 критериев.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев ранее отмечал, что для эффективной работы необходима стабильная команда на местах. Поэтому в Подмосковье создан чек-лист профессиональных компетенций и проведена комплексная оценка как действующих руководителей, так и новых кандидатов. По ее итогу определена необходимость кадровых перемен и совместно с главами приняты соответствующие решения для укрепления муниципального звена.

По результатам собеседований комиссия принимает решение о целесообразности назначения кандидатов на должность.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, от усилий работающей команды в Подмосковье зависит не только развитие, но и наша победа.

«Времена сложные, и от того, что каждый из членов нашей команды делает на своем месте, от наших совместных усилий, от взаимопонимания зависит не только строительство дорог и работа поликлиник, зависит самое главное — наша победа», — добавил Воробьев.