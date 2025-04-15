Еще 6 юных жителей Волоколамска получили свои первые паспорта РФ

Торжественное вручение первых паспортов состоялось в Волоколамском ЗАГСе. Вместе с главным документом подростки получили памятные сувениры и томик Конституции России. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Церемония прошла в теплой и праздничной обстановке. Почетную миссию вручения паспортов выполнил первый заместитель главы Волоколамского округа Сергей Шорников. Он поздравил ребят с этим знаменательным событием. Получение паспорта — это первый шаг к осознанию гражданской ответственности и полноправному участию в жизни страны.

Вместе с главным документом, удостоверяющим личность, юным гражданам вручили Конституцию России, а также памятные подарки. Ребятам напомнили о важности хранения своих персональных данных.

В конце торжественной церемонии юные волоколамцы сделали памятные фото с представителями администрации и своими родными, которые пришли поддержать их в этот важный день.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.