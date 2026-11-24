Школы Московской области заключили 53 новых соглашения с китайскими партнерами по итогам образовательной стажировки в ноябре. Число школ региона, сотрудничающих с организациями КНР, выросло до 65, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Первые 12 школ Подмосковья заключили партнерства с китайскими организациями в апреле 2026 года. В ноябре 150 представителей системы образования из 27 муниципалитетов, включая более 100 школ, посетили Шанхай, Нанкин и Пекин. Делегация изучила опыт 18 школ: инженерное и математическое образование, искусственный интеллект, профориентацию и связи с вузами. Областное министерство образования и Китайская ассоциация международных обменов в сфере образования подписали меморандум о сотрудничестве.

«Уже в апреле подмосковные школьники поедут в Пекин — работать вместе с китайскими сверстниками над инженерными проектами. Впереди также олимпиады, языковые смены и образовательные обмены», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Поездка запланирована на апрель 2027 года. Сотрудничество также предусматривает международные конкурсы, внедрение проектного обучения, искусственного интеллекта на уроках, профессиональных проб, индивидуальных образовательных траекторий и исследований с вузами и технологическими предприятиями. Китайский язык изучают более 5 тыс. детей: он входит в учебные планы 100 школ и преподается в кружках.

Государственный гуманитарно-технологический университет в Орехово-Зуеве подписал соглашение с Нанкинским университетом наук и технологий (NUIST) — четвертым китайским партнером. Более десяти лет вуз сотрудничает с Цицикарским и Янчэньским университетами, с 2026 года — с Шанхайским политехническим университетом.

Ранее соглашение с NUIST заключил Государственный социально-гуманитарный университет в Коломне. В 2027 году там планируют запустить программу двойных дипломов: по два года обучения в своем вузе и у партнера с получением двух дипломов. За последний год более 100 студентов подмосковных вузов участвовали в обменах с Китаем, свыше 50 китайских студентов обучались в регионе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил о том, что президенты РФ и ОАЭ открыли центр сотрудничества в Подмосковье. Благодаря центру можно будет обмениваться опытом, образовательными методиками и практиками.

«Мы создали его на базе гимназии им. Примакова. Для нас это еще один большой шаг в развитии сотрудничества между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами», — отметил Воробьев.