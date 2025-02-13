Еще 4 юбилейные медали к 80-летию Победы вручили ветеранам из Сергиева Посада

Заместитель главы Сергиево-Посадского округа Ольга Дударева навестила Надежду Ивановну Лысенко, Анну Сергеевну Горячеву, Лидию Васильевну Комкову и Нину Дмитриевну Палаташ, вручила им юбилейные медали и поздравила с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Надежда Ивановна — педагог, более 40 лет возглавлявший ветеранскую организацию работников образования. В детстве жила в деревне Чечёровка, Беларусь, где и встретила Великую Отечественную войну. Два года прожила под оккупацией. В 1973 году вместе с мужем Александром Григорьевичем, ветераном Великой Отечественной войны, перебралась в Загорск, где работала преподавателем в техникуме. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «Ветеран труда», «В память 850-летия Москвы», знаком «Почётный ветеран Подмосковья».

Анна Сергеевна более 55 лет отдала воспитанию подрастающего поколения. Прошла путь от старшей пионервожатой до директора школы. 18 лет руководила школой № 19. Награждена медалями «Ветеран Труда», «За доблестный труд», «Ветеран Великой Отечественной войны», почетными грамотами и многими другими наградами.

Лидия Васильевна 32 года посвятила работе в школе № 10 учителем начальных классов, затем заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Награждена медалями «Ветеран труда», «В память 850-летия Москвы».

Нина Дмитриевна — труженик тыла, «Ветеран труда», работала директором школы во Владимирской области, затем около 20 лет посвятила работе в детском саду в д. Березняки — от воспитателя до заведующего.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте ( https://may9.ru/ ) и в Telegram-канале ( https://t.me/may_9_ru ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.